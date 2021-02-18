İlk sırada yerini aldı! Tek tuşla yılda 50 milyon dolar kazanıyor... - Son Dakika

İlk sırada yerini aldı! Tek tuşla yılda 50 milyon dolar kazanıyor...

18.02.2021 07:35
İlk sırada yerini aldı! Tek tuşla yılda 50 milyon dolar kazanıyor..., System.String[]

CRISTIANO RONALDOHer hareketiyle ilgi odağı olan Cristiano Ronaldo 263 milyon takipçiyle en fazla kullanıcıya sahip ikinci kişi oldu.

CRISTIANO RONALDO

Her hareketiyle ilgi odağı olan Cristiano Ronaldo 263 milyon takipçiyle en fazla kullanıcıya sahip ikinci kişi oldu. Ronaldo'nun Facebook hesabını 124 milyon kişi takip ediyor. Twitter'da da zirvede olan ünlü futbolcu 91 milyon kullanıcıya hitap ediyor. Ronaldo'nun Instagram hesabından yılda 50 milyon dolar kazandığı biliniyor.

Kariyerinde birçok başarıya imza atan Ronaldo, İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus forması giyiyor. Yıllık 30 milyon Euro gibi kontrata imza atan 36 yaşındaki golcü oyuncu dünyanın en iyi futbolcuları arasında ismini ilk sıralara yazdırdı. Dört çocuk babası olan Ronaldo manken Georgina Rodriguez ile aşk yaşıyor.

ARIANA GRANDE

Üçüncü sırada yer alan kişi ise 219 milyon 23 bin takipçi ile Ariana Grande oldu. Kariyerine 2008'de Broadway müzikalinde başlayan Grande, Sam-Cat'deki 'Cat Valentine' rolüyle ünlendi. Florida doğumlu yıldız isim tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor. Nicki Minaj ile Side To Side şarkısını seslendiren Grande 1.8 milyar dinlenmeyle büyük bir başarıya imza attı. 2019 yılında gerçekleşen 61. Grammy Ödül Töreni'nde 'Sweetener' şarkısıyla "En İyi Pop Vokal Albümü," ödülünün sahibi oldu.

DWAYNE JOHNSON

The Rock olarak bilinen Amerikalı aktör Dwayne Johnson (215 milyon 2 bin), kullanıcıyla listede üçüncü sırada yer aldı. 48 yaşındaki oyuncu kariyerine 1996 yılında güreş ile başladı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Johnson 1999 yılında setlerle tanıştı. Birçok sinema filminde rol alan ünlü oyuncu Hızlı ve Öfkeli serisinde Hobbs karakterine hayat verdi. Üç çocuk babası olan Johnson sosyal medya hesabından yeni başlayanlar için spor videoları paylaşıyor.

KYLIE JENNER

Listenin dört numarasında ise şov programlarının en popüler ismi Kylie Jenner yer alıyor. (213 milyon 26 bin) Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü olan Kylie Jenner sosyal medyada en çok para kazanan isimlerin başında geliyor. Kurduğu Kylie Cosmetics ile 30 yaşın altında en zengin genç unvanını elde eden Kylie Jenner, şirketinin yüzde 51'ini 600 milyon dolar karşılığında satmıştı.

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, (207 milyon 15 bin) Justin Bieber ile olan birlikteliği onu dünya çapında üne kavuşturdu. Hatta bir dönem dünyanın en tanınan çiftleri arasındaydı ikili... Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettiren Gomez, büyük bir hayran kitlesine sahip. Bir dönem kiloları nedeniyle acımasızca eleştirilen yıldız isim "Benim lupusum var, böbrek ve yüksek kan basıncı ile mücadele ediyorum. Yani birçok sağlık sorunum var ve bununla beraber vücudumdaki değişimi fark ettim" açıklamasıyla gündem olmuştu.

GÜNDE YEDİ SAATİ İNTERNETTE HARCIYORUZ!

2021 yılının başında dünya nüfusu 7,83 milyar olarak açıklandı. Bu nüfusun %66,6'sı yani 5,22 milyar insan cep telefonu kullanıyor. Ocak 2021'de dünya çapında 4,66 milyar insan internet kullanıyor ve sosyal medya uygulamaları kullanıcıların vazgeçilmezi!

We Are Social ve Hootsuite tarafından hazırlanan rapora göre, insanlar günde ortalama 7 saatini internette geçiriyor. Bir internet kullanıcısı telefon aracılığıyla günde ortalama 3,5 saat televizyon izliyor, 2,5 saat sosyal medyada vakit geçiriyor, 2 saat kitap okuyor, 1,3 saat müzik dinliyor, 1 saat radyo/ podcast dinliyor, 1 saat oyun oynuyor. Bu oran bir haftanın iki gününü sosyal medyaya ayırdığımızı gözler önüne seriyor.

En çok ziyaret edilen üç site ise Google, Youtube ve Facebook... En çok kullanılan sosyal ağlar; Facebook, Youtube, Whatsapp, FB Messenger ve Instagram şeklinden sıralanıyor.

İlk sırada yerini aldı! Tek tuşla yılda 50 milyon dolar kazanıyor...

Cristiano Ronaldo, Instagram, Facebook, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İlk sırada yerini aldı! Tek tuşla yılda 50 milyon dolar kazanıyor... - Son Dakika Magazin


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