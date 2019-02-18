İlkay Gündoğan İddialı Konuştu
1 saat önce
İlkay, Manchester City'nin 20 Şubat Çarşamba günü Schalke 04'e konuk olacağı ilk karşılaşmaya ilişkin UEFA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu.
İlkay, Manchester City
'nin 20 Şubat Çarşamba
günü Schalke 04
'e konuk olacağı ilk karşılaşmaya ilişkin UEFA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu. Doğup büyüdüğü Almanya
'nın Gelsenkirchen
kentinin takımı Schalke 04'e karşı oynayacağı için heyecanlı olduğunu belirten İlkay, "Eşleşmenin açık favorisiyiz. Fakat hiçbir takım son 16 turuna tesadüfen çıkmıyor. Bu yüzden rakibimize saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Manchester City'nin son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde oldukça tecrübe kazandığını dile getirerek, "Her takım, her oyuncu bu kupayı kazanmak ister. Dünyanın üst düzey futbolcularından biri olduğunuzu kanıtlamak istiyorsanız bu kupayı kaldırmalısınız. Kazandığımız gün kulüp için yeni bir dönem başlar." yorumunu yaptı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:15
Zenit, Fenerbahçe Maçı Biletlerini Satışa Çıkardı
İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi
Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi
ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı