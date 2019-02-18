Son Dakika Haberleri: İlkay Gündoğan İddialı Konuştu

İlkay Gündoğan İddialı Konuştu

1 saat önce

İlkay, Manchester City'nin 20 Şubat Çarşamba günü Schalke 04'e konuk olacağı ilk karşılaşmaya ilişkin UEFA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan İddialı Konuştu, System.String[]
İlkay, Manchester City'nin 20 Şubat Çarşamba günü Schalke 04'e konuk olacağı ilk karşılaşmaya ilişkin UEFA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu. Doğup büyüdüğü Almanya'nın Gelsenkirchen kentinin takımı Schalke 04'e karşı oynayacağı için heyecanlı olduğunu belirten İlkay, "Eşleşmenin açık favorisiyiz. Fakat hiçbir takım son 16 turuna tesadüfen çıkmıyor. Bu yüzden rakibimize saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Manchester City'nin son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde oldukça tecrübe kazandığını dile getirerek, "Her takım, her oyuncu bu kupayı kazanmak ister. Dünyanın üst düzey futbolcularından biri olduğunuzu kanıtlamak istiyorsanız bu kupayı kaldırmalısınız. Kazandığımız gün kulüp için yeni bir dönem başlar." yorumunu yaptı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:15 

Manchester City, Schalke 04, Güncel
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