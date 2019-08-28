İlkay öğretmeni öldüren kiralık katile müebbet hapis istendi

PENDİK'te öğretmen İlkay Sivaslı'yı öldürmekten yargılanan kiralık katil Tanju Doğan hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



IKİ KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ





Pendik'te 21 Nisan 2019 tarihinde kendisini öldürmesi için tuttuğu Tanju Doğan tarafından öldürülen İlkay Sivaslı davasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, kadının son dönemlerde psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı yer aldı.





İddianamede İlkay Sivaslı ile Tanju Doğan'ın 24 Mart 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden tanıştıkları, kadının her buluşmada şüpheli Tanju Doğan'a 150-200 lira verdiği, bir süre sonra da kendisini öldürmesini söylediği, şüphelinin ilk başta bunu kabul etmediği belirtildi.





ÖNCE BOĞARAK ÖLDÜRMEYİ DENEMİŞ





Sivaslı'nın ısrarı üzerine şüphelinin onun boğazını sargı bezi ile sıktığı bilgisine yer verilen iddianamede, maktulün yüzünün kızarması üzerine bıraktığı, bunun üzerine maktulün şüpheliye tokat atarak 'sen bu işi beceremezsin dediği kaydedildi. Maktül ile şüphelinin bu olaydan sonra da görüşmeye devam ettikleri belirtilen iddianamede, şüphelinin bu süreçte maktule aşık olduğu, maktulün bu aşka karşılık vermediği, öldürülme isteğinden vazgeçirmeye çalıştığı belirtildi.





OLAY GÜNÜ ANLATILDI





Şüpheli ile maktulün 20 Nisan 2019 tarihinde Pendik'te bir kişiden silah satın aldıkları, bir gün sonra da maktulün evinde buluştukları belirtilen iddianamede, şüphelinin önce öldürmeyi kabul etmediği, maktulün kendisini vurmasını istediği, şüphelinin yine kabul etmemesi üzerine maktulün şüpheliye tokat attığı anlatıldı.





'BEN ÖLDÜKTEN SONRA GİDERSİN'





Daha sonra maktulün yatağına sırt üstü yattığı anlatılan iddianamede, şüphelinin maktulün karnına yastık koyduğu, yüzünü ters çevirerek karın ve göğüs arasındaki bölgeye bir el ateş ettiği, maktulün hemen ölmediği, aralarında konuşmaya başladıkları, maktulün şüpheliye "Bir süre daha bekle, ben öldükten sonra gidersin" dediği, maktül ile şüphelinin helalleştiği, şüphelinin bir süre daha oyalandığı, maktulün bayılması üzerine evden ayrıldığı savunuldu.





Şüphelin ambulansı aradığı, maktulün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin ifadesinde maktulü ölümden vazgeçirmek için uğraştığını ancak başaramadığını, onu vurduktan sonra konuşmaya devam ettiklerini, bir saatten fazla evden kaldıktan sonra ayrıldığını, maktulün kendisine ait telefonun bütün şifrelerini kırdığını, olaydan dolayı da çok pişman olduğunu söylediği belirtildi.





KENDİSİNİ ÖLDÜRMESİ İÇİN ŞÜPHELİYE YALVARMIŞ





İddianamede, taraflar arasındaki yazışmalardan ve ses kayıtlarında maktulün kendisinin ölmeye karar verdiğinin anlaşıldığı, şüpheliden kendisini öldürmesini istediği, kendisini öldürmesi için şüpheliye adeta yalvardığı, bir şekilde ikna ederek kendisini öldürttüğü belirtildi.





MAKTÜL İLE KATİL BİRLİKTE TASARLAYARAK EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞLER





İddianamede, şüphelinin bu baskılar sonucu maktulü öldürmesinin hukuka uygunluk sebebi olamayacağı, eylemin kasten öldürme suçunu ortadan kaldırmayacağı, olaydan bir kaç gün önce silah almaları öldürme planını maktül ile birlikte yaptıkları, ani gelişen bir eylem olmadığı, bu nedenle eylemin tasarlayarak kasten öldürme suçunu oluşturduğu, olayda haksız tahrike ilişkin hükümlerin uygulama yerinin bulunmadığı kaydedildi.





AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK





İddianamede, Tanju Doğan'ın, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü vedi.





- İstanbul