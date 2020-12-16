İlkokul öğrencileri en çok hangi oyunları oynuyor - Son Dakika

İlkokul öğrencileri en çok hangi oyunları oynuyor

16.12.2020 12:16
İlkokul öğrencileri en çok hangi oyunları oynuyor, System.String[]

Pandemi süreci ile birlikte dijital oyunların daha fazla tercih edilir hale geldiğinin altını çizen Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr.

Pandemi süreci ile birlikte dijital oyunların daha fazla tercih edilir hale geldiğinin altını çizen Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, başta aileler olmak üzere ve öğretmenlerin, çocukların hangi oyunları oynadıklarını takip etmeleri gerektiğine dikkat çekerken oyun tercihlerinin de eğitsel içerikler bağlamında yönlendirilme yapılmasının oldukça önemli olduğunu aktardı.

Gün geçtikçe yaygınlaşan ve her yaştan birey tarafından oynanan dijital SODİGEM tarafından incelendi. Günümüzde okul öncesi düzeyine kadar inen dijital oyun oynama alışkanlığının ilkokul seviyesinde ciddi artış gösterdiğini ve bu durumun, üzerinde araştırmalar yapılması ihtiyacını doğurduğunu belirten SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, "Özellikle ailelerin ve öğretmenlerin çocukların hangi oyunları oynadıklarını bilmeleri, takip etmeleri ve oyun tercihlerini doğru bir şekilde yönlendirmeleri dijital oyunların doğru bir şekilde oynanması açısından önemlidir." ifadesini kullandı.

İlkokul öğrencilerinin en çok oynadığı oyunlar belirlendi

Bu bağlamda SODİGEM'de eğitsel dijital oyunlar geliştiren ve bu konuda çalışmalar yürüten SODİGEM Uzmanı Fatih Özer öncülüğünde gerçekleştirilen bilimsel araştırma ile ilkokul öğrencilerinin en çok oynadıkları dijital oyunları belirleyerek bu oyunları eğitsel olup olmamaları bağlamında incelendi.

Farklı illerden toplam 563 öğrencinin katıldığı araştırmanın sonuçları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Şahin, "Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin en çok oynadığı oyun ve oyun türleri ise sırasıyla; araba yarışı, kıyafet giydirme, Minecraft, savaş ve silah oyunları, Tom oyunları, futbol ve Subway Surfers olarak bulunmuştur. Bu bağlamda; ilkokul öğrencilerinin en çok oynadıkları oyun ve oyun türlerine bakıldığında eğitsel bir dijital oyuna rastlanmamaktadır. Aksine PEGI gibi oyun derecelendirme kuruluşları tarafından belirli bir yaş altında oynanması uygun görülmeyen oyunlar oynadıkları görülmektedir. Hatta bazı öğrencilerin tehlikeli kategorisine girebilecek dijital oyunlar oynadıkları da araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli nokta. Araştırma sonuçlarının, aile ve öğretmenlerin çocukların hangi dijital oyunları oynadıklarının takibinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğinin altını önemle çizen Doç. Dr. Şahin, "Ailelere ve öğretmenlere öneri olarak ise dijital oyunları tamamen yasaklamak yerine doğru miktarda ve uygun düzeyde oynatılmasını tavsiye etmekteyiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İlkokul öğrencileri en çok hangi oyunları oynuyor

Anadolu Üniversitesi, araştırma, oyunlar, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri en çok hangi oyunları oynuyor - Son Dakika


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