İlkokul öğrencileri, mutfak atıklarından doğal gübre üretti - Son Dakika
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İlkokul öğrencileri, mutfak atıklarından doğal gübre üretti

18.05.2022 01:54

İlkokul öğrencileri, mutfak atıklarından doğal gübre ürettiÇORUM Çorum'un Osmancık ilçesinde ilkokul öğrencileri, mutfak atıklarını değerlendirerek doğal gübre üretti.

İlkokul öğrencileri, mutfak atıklarından doğal gübre üretti

ÇORUM Çorum'un Osmancık ilçesinde ilkokul öğrencileri, mutfak atıklarını değerlendirerek doğal gübre üretti. Öğrenciler ürettikleri gübre ile bitki yetiştirdi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Koyunbaba İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri İlknur Balcı Gümüş'ün gözetiminde "Dönüşüm Avcıları" eTwinning projesi çerçevesinde 4 farklı proje hazırladı. Proje çerçevesinde öğrenciler, mutfak atıklarından doğal gübre üretip, geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak ve eğitim materyalleri yaptı. Öğrenciler sınıflarında düzenledikleri sergi ile projelerini tanıttı.

"Topraktaki bitkimiz çok güzel verimli bir şekilde büyüdü"

ETwining çerçevesinde 4 farklı proje hazırladıklarını belirten sınıf öğretmeni İlknur Balcı Gümüş, "Bu projede amacımız öğrencilerimize hayatımızda çöp olarak bildiğimiz şeylerin tekrar değerlendirildiği bilinci oluşturmak. Özellikle evlerimizde kullandığımız sebze ve meyve kalıntılarının çok değerli olan 'Kompoze' gübre olarak değerlendirebiliriz. Bir miktar toprağın içinde yumurta kabukları, salatalık kabuklarını ve benzeri atıkları gübre yapımında kullandık. Öğrencilere kompostun tanımı, hangi malzemelerden kompost olabileceği, hangi tür malzemelerin kompostun çürüme hızını etkilediği ve komposta koyulmaması gerektiği hakkında teknik bilgiler öğrettik. Bu bilgiler ışığında öğrencilerimiz mutfak atıklarını değerlendirerek doğal gübre üreterek yetiştirdikleri bitkilerde uyguladı. Temiz toprakta doğal bitkilerden yapılmış gübre kullanarak bitki yetiştirdik. Kirli toprağın içerisinde ise pil, plastik kalıntıları ve deterjanlı su kullanılarak bitki yetiştirmeye çalıştık. Kirli topraktaki bitkimiz büyüme sorunu yaşadı fakat temiz topraktaki bitkimiz çok güzel verimli bir şekilde büyüdü" dedi.

'Öğrenciler, öğretmenlerini gururlandırdı'

Geri dönüşüm sergisini gezen Koyunbaba İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak "2021-2022 eğitim döneminde okulumuz 2-B sınığı öğrencileri geri dönüşüm ile ilgili 4. etkinliğini gerçekleştirdi. Çalışmalarından dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eğitim materyallerinin de sınıflarımızda kullanılmasını sağlayacağız. Bundan sonra yapılacak olan projelere de destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah projeler ilçemizde ve okullarımızda çoğalarak devam eder" diye konuştu.

Projeye yer alan öğrenciler de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, sergiyi gezen veliler de öğrencileri ve öğretmenleri İlknur Balcı Gümüş'ü emeklerinden dolayı tebrik ederek yapılan çalışmaların çevre bilincine katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

İlkokul öğrencileri, mutfak atıklarından doğal gübre üretti
İlkokul öğrencileri, mutfak atıklarından doğal gübre üretti
İlkokul öğrencileri, mutfak atıklarından doğal gübre üretti
İlkokul öğrencileri, mutfak atıklarından doğal gübre üretti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri, mutfak atıklarından doğal gübre üretti - Son Dakika


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