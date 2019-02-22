İlkokul Öğrencilerinden "Engellilere Destek" Kampanyası
53 dakika önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından "Engellilere Destek" kampanyası düzenledi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından "Engellilere Destek" kampanyası düzenledi.
Seydişehir Merkez İlkokulu 4-F sınıfı öğrencilerinin duyarlılığıyla başlatılan ve tüm okula yayılan kampanya kapsamında öğrenciler aralarında yardım toplayarak ilçede engellilere yönelik faaliyet gösteren Ümit Çocukları Derneğine bağışladı.
Okul Müdürü Yasin Öşekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin kendi çabalarıyla topladığı yardımları derneğe bağışladık. Öğrencilerimizi duyarlılığından dolayı kutluyorum. Engelli arkadaşlarımızın bir eksiğinin giderilmesine vesile olduysak okul olarak ne mutlu bize." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:35 Kaynak: AA
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