İller Bankası'ndan Samsun'daki belediyelere 111,6 milyon TL kredi - Son Dakika

İller Bankası'ndan Samsun'daki belediyelere 111,6 milyon TL kredi

12.10.2020 09:26
İller Bankası'ndan Samsun'daki belediyelere 111,6 milyon TL kredi, System.String[]

İller Bankası A. Ş. Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun merkez ve ilçe belediyelerine 2020 yılında toplam 111 milyon 658 bin 294,63TL tutarında kredi tahsis etti.

İller Bankası A. Ş. Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun merkez ve ilçe belediyelerine 2020 yılında toplam 111 milyon 658 bin 294,63TL tutarında kredi tahsis etti.

2020 yatırım yılı programında İller Bankası A.Ş.'nin Samsun'da 5 adet altyapı (SUKAP), 2 adet altyapı (KAP), 7 adet altyapı, 1 adet üst yapı, 1 adet yenilenebilir enerji ve 1 adet diğer proje olmak üzere toplam 17 adet işi bulunuyor. Toplam 17 projenin tutarı 125 milyon 59 bin 302 TL. 2020 yılı ödenek tutarı 48 milyon 547 bin TL olurken, projelerin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 63 seviyesinde oldu.

Alım ve kamulaştırma kredileri kapsamında İller Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun merkez ve muhtelif ilçe belediyelerine malzeme, iş makinesi, araç gereç alımı ve kamulaştırma işlerinde kullanılmak üzere 2020 yılında toplam 111 milyon 658 bin 294,63 TL tutarında kredi tahsis edilip, tahsis edilen kredinin 2 milyon 38 bin 414,49 TL'si kullanıldı. - SAMSUN

İller Bankası'ndan Samsun'daki belediyelere 111,6 milyon TL kredi

İller Bankası, Türk Lirası, Samsun, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İller Bankası'ndan Samsun'daki belediyelere 111,6 milyon TL kredi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 16 Ekim'den geçerli yüzde 7'ye çıkardı Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı Gece vakti dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde boynundan bıçaklayarak katletti Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi NASA'dan, Dünya'ya yaklaşan gizemli cisimle ilgili yeni açıklama: Eski bir roket parçası olabilir Fatih Terim'in odasında bulunan Galatasaray amblemindeki 5. yıldız detayı dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son seçim anketi! AK Parti ile aradaki fark 7 puana indi Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son seçim anketi! AK Parti ile aradaki fark 7 puana indi         
09:34
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti         
08:39
Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş         
08:20
Maraş'ın açılmasına tepki gösterip sınıra yürüyen Rum taraftar grubu, Türk sınırına yürüdü Maraş'ın açılmasına tepki gösterip sınıra yürüyen Rum taraftar grubu, Türk sınırına yürüdü         
06:04
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Adana'da baltalı yol verme kavgası: 1 yaralı Adana'da baltalı yol verme kavgası: 1 yaralı         
21:05
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı         
18:35
Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi         
18:33
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 09:43:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İller Bankası'ndan Samsun'daki belediyelere 111,6 milyon TL kredi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei