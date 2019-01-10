Son Dakika Haberleri: İlmek İlmek Örülen" Atkı ve Bereler Öğrencilere Dağıtıldı

İlmek İlmek Örülen" Atkı ve Bereler Öğrencilere Dağıtıldı

58 dakika önce

Manisa'nın Gördes ilçesinde "İlmek İlmek Örüyoruz" projesi kapsamında hazırlanan atkı ve bereler, kırsal mahallelerdeki ilkokul öğrencilerine verildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde "İlmek İlmek Örüyoruz" projesi kapsamında hazırlanan atkı ve bereler, kırsal mahallelerdeki ilkokul öğrencilerine verildi.

Gördes Kadınlar Derneği ve Gördes Muhtarlar Derneği'nin yürüttüğü, kaymakamlık ve belediyenin desteklediği, ilçe milli eğitim müdürlüğünün paydaş olduğu "İlmek ilmek örüyoruz" projesinde öğrenciler için gönüllü kadınlar tarafından atkı ve bereler örüldü.

Hazırlanan atkı ve bereler, Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Gördes Kadınlar Derneği ve Gördes Muhtarlar Derneğinin temsilcileri tarafından Deliçoban, Köseler ve Ulgar mahallelerindeki ilkokul öğrencilerine dağıtıldı.

Atkı ve berelerin dağıtıldığı etkinlikte konuşan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, ilçede soğuk havanın etkili olması dolayısıyla öğrenciler için hazırlanan atkı ve berelerin dağıtıldığını belirterek, "Kış şartlarında okula giden çocuklarımızın üşümemesi için 'İlmek İlmek Örüyoruz' projesini başlattık. Hediyelerini alan öğrencilerimizin yüzlerinde gülümseme ve gözlerinde mutluluk her şeye değer." dedi.

Akyol, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin devam edeceğini, diğer mahalle okullarındaki öğrencilere de hediyelerini ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:42 Kaynak: AA

Muhammet Akyol, Manisa, Gördes, Güncel
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