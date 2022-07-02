Son dakika! İmalathanede çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Son dakika! İmalathanede çıkan yangın paniğe sebep oldu

02.07.2022 10:01

Bir son dakika haberine göre İmalathanede çıkan yangın paniğe sebep oldu İmalathanede çıkan yangın korkuttu Edirne'de bir işyerinin imalathanesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

İmalathanede çıkan yangın paniğe sebep oldu

İmalathanede çıkan yangın korkuttu

EDİRNE - Edirne'de bir işyerinin imalathanesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edirne'nin Kıyık Caddesi'nde bulunan bir imalathanede gece saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Apartmanın giriş katındaki imalathanede bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanlar kısa sürede çevreye ve apartmanın en üst katına kadar yayıldı. Dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Dumanları fark eden apartman sakinleri de komşularına haber vererek önlem amaçlı dışarıya çıktı. Çocuğundan yaşlısına kadar birçok apartman sakini kısa süreli panik yaşadı. Olay yerine polis, itfaiye, 112 acil sağlık ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Kimsenin etkilenmediği olayda itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Öte yandan çıkış sebebi belli olmayan yangınla ilgili araştırma ve inceleme yapmak üzere bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de gerekli çalışmaları yaparak bölgeden ayrıldı.

"Komşum aradı, dumanları görünce korktuk"

Yatmak üzere oldukları sırada komşusunun aradığını ve dışarıya çıktıklarını söyleyen apartman sakini Elfide Kızıltoprak, "Karşıda oturan komşum sizin apartmandan dumanlar çıkıyor dedi biz de koştuk. Komşuların zillerine bastım. Ne oluyor yangın mı var dumanlar nereden geliyor dedim. İndik aşağıya yemekhaneden geliyormuş. Korktuk. Torunum da bendeydi o da korktu" şeklinde konuştu.

Bütün katlara baktıklarını ve dumanların nereden geldiğini bulamadıklarını söyleyen apartman sakinlerinden Recep Öztürk, aşağı indiklerinde dumanların imalathaneden geldiğini gördüklerini belirtti.

Yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İmalathanede çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

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