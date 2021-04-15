İmam hatip okulları öğretmenleri, eğitimdeki tecrübelerini meslektaşları ile paylaşacak - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, imam hatip okullarında görevli öğretmenler ile ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine, özgün çalışmalarını meslektaşlarına yönelik mesleki gelişim eğitimlerinde kullanmaları için iş birliği yapma davetinde bulundu.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası yapılan araştırma sonuçlarının, eğitim alanında yapılan her türlü çalışma ve çabanın başarısının, öğretim sürecinin en önemli aktörü olan öğretmenlerin mesleki yeterliklerine, öğrettikleri alanın özel öğretim yöntemlerini bilip uygulamalarına, iletişim becerilerinin çok iyi düzeyde olmasına, eğitim teknolojilerinden yararlanma becerisine ve sorumluluk bilincine sahip olmalarına bağlı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bu gerçekten hareketle Genel Müdürlük olarak nitelikli bir eğitim hizmeti sunabilmek amacıyla öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik özgün çalışmalar yaptıklarını anlatan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Eğitimin en önemli aktörü olan öğretmenlerimizin bilgi, birikim ve tecrübelerinden daha çok yararlanılması amacıyla yeni bir çalışma planlıyoruz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde öğretmenlerimize yönelik çalışmalarda görev alarak örnek ve özgün çalışmalarını meslektaşlarıyla paylaşmak isteyen, mesleki bilgisi ve uygulamalarıyla, özgün proje ve çalışmalarıyla, öğretmenlik mesleğine adanmışlık duygusuyla, öğrencilerle etkili iletişim ve koordinasyon becerileriyle mesleğinde temayüz etmiş, öğretmenlik motivasyonu yüksek, heyecanı ve fedakarlıklarıyla öne çıkan, iş birliğine, yeniliklere ve gelişime açık gönüllü öğretmenlerimizden yararlanılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız 'Mesleki Gelişimde İşbirliği Öğretmen Bilgi Formu', Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Anket Modülünde (http://dogm.meb.gov.tr/anket/) erişime açıldı."

Yılmaz, ilgili modüle, Anadolu imam hatip liselerinde ve imam hatip ortaokullarında görev yapan bütün branşlardaki öğretmenler ile tüm eğitim kademelerinde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi branşı öğretmenlerinin 30 Nisan'a kadar başvuru yapabileceğini bildirdi.

Nazif Yılmaz, insanın kalitesini artırmak için eğitimin kalitesini artırmaya, eğitimin kalitesini artırmak için de öğretmenin kalitesini arttırmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İyi bir öğretim için duyguları, düşünceyi, sesi, sözü ve duyu organlarını güzel kullanmak gerekir. Bunları kullanmak için insanın özünde var olan kabiliyetlerin geliştirilmesi ve bu kabiliyetlerin bir eyleme dönüşmesi gerekir. Bunun sonucunda öğretim sanatı icra edilmiş olacaktır. Her sanatın incelikleri olduğu gibi öğretmenlik sanatının da incelikleri ve sırları vardır. Manevi motivasyonu çok iyi, öğrencilerle ve velilerle güzel iletişim kurabilen, derslerin özel öğretim yöntemlerini iyi bilen, alan bilgisi yeterli ve mesleğinde maharetli eğitimciler sanatkar öğretmendirler. Kıymetli öğretmenlerimizi, gelecek dönemde planlayacağımız mesleki gelişim eğitimlerinde görev almaya davet ediyoruz."