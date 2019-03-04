İmamlara Almanca Şartı Geliyor

ALMANYA Federal İçişleri Bakanlığı, ülkede hizmet verecek yabancı din görevlilerine Almanca şartı getiren yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

ALMANYA Federal İçişleri Bakanlığı, ülkede hizmet verecek yabancı din görevlilerine Almanca şartı getiren yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann, Berlin'de hükümetin basın toplantısında konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Geçtiğimiz yıllarda Almanya'ya göçün artması sonucu yabancı din görevlilerine de ihtiyaç arttı. Uyum politikaları açısından onların önemi büyük. Biz, din görevlilerinin böyle bir önemli görevi geliştirebilmelerinin Almanca bilgisi ve Alman kültürünü tanımakla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu, oturma ve çalışma izninde yapılacak yeni düzenlemeyle sağlanacak. Aynı seyahat düzenlemesinde değişiklik yapmayı planlıyoruz."



DİL SEVİYESİ HENÜZ BELLİ DEĞİL



Hazırlanmakta olan değişikliğe göre, Almanca bilmeyen yabancı din görevlisi Almanya'da hizmet veremeyecek. Kendisinden Almanya'ya seyahat edebilmesi, oturma ve çalışma izni alabilmesi için belirli seviyede Almanca bildiğini gösteren sertifika istenecek. Ancak dil seviyesi konusu henüz açıklık kazanmadı. Bu konu hakkındaki görüşmelerin devam ettiğini belirten Petermann, yeni uygulamanın sadece Müslüman din adamlarını mı kapsayacağı sorusuna, "Genel olarak tüm din adamlarını kapsayacak" yanıtını verdi. Yeni uygulamanın AB içinden din adamları için geçerli olmayacağını belirten Eleonore Petermann, "O zaman sadece imamları kapsamıyor mu?" sorusuna, "Brezilya'dan gelen Katolik papazlar da var" diye karşılık verdi.

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