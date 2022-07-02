İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2 Temmuz 1993'te Sivas'taki katliamda yitirdiğimiz canları rahmet ve özlemle anıyorum. Sazında, sözünde, kaleminde hep sevgi olan o güzel insanları hiç unutmadık" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, tarihe Sivas Katliamı olarak geçen, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yakılarak öldürülen yurttaşlar için sosyal medya hesabından anma mesajı yayınladı. Ekrem İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"2 Temmuz 1993'te Sivas'taki katliamda yitirdiğimiz canları rahmet ve özlemle anıyorum. Sazında, sözünde, kaleminde hep sevgi olan o güzel insanları hiç unutmadık. unutmadım aklımda."