İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2 Temmuz 1993'te Sivas'taki katliamda yitirdiğimiz canları rahmet ve özlemle anıyorum. Sazında, sözünde, kaleminde hep sevgi olan o güzel insanları hiç unutmadık" dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, tarihe Sivas Katliamı olarak geçen, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yakılarak öldürülen yurttaşlar için sosyal medya hesabından anma mesajı yayınladı. Ekrem İmamoğlu'nun mesajı şöyle:
"2 Temmuz 1993'te Sivas'taki katliamda yitirdiğimiz canları rahmet ve özlemle anıyorum. Sazında, sözünde, kaleminde hep sevgi olan o güzel insanları hiç unutmadık. unutmadım aklımda."
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