İmamoğlu Çekmeköy Mitingine Davet Etti

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Çekmeköy'de düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 19.30'da Çekmeköy Hamidiye Mahallesinde miting düzenleyecek. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında, "Yarın Çekmeköy'deki kalabalıktan tek ses yükselecek: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!" ifadesini kullandı.