Son Dakika Haberleri: İmamoğlu çöp topladı: Devir 'geri dönüşüm devri'
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İmamoğlu çöp topladı: Devir 'geri dönüşüm devri'

56 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Sarıyer Belgrad Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe katılarak çöp topladı. İmamoğlu, "Devir geri dönüşüm devri, atmamak daha değerli, çöpümüzü ayrıştırarak atmayı önemsiyoruz" dedi.

İmamoğlu çöp topladı: Devir 'geri dönüşüm devri', System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Sarıyer Belgrad Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe katılarak çöp topladı.


İmamoğlu, çöplerle alakalı geri dönüşüm konusuna vurgu yaparak "Toplamakla baş etmemiz mümkün değil. Atmamak daha değerli. Daha da ilerisine giderek, çöpümüzü ayrıştırarak atmayı önemsiyoruz. Artık devir, bir geri dönüşüm devri." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belgrad Ormanları, Ekrem İmamoğlu, Sarıyer, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:30 
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