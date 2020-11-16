İmamoğlu:  Hukukçularımız süreci çalışıyor - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmayla ilgili, "Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor" dedi.

İmamoğlu, Beyoğlu Piyalepaşa Proje Alanı, KİPTAŞ evleri anahtar teslim töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na İçişleri Bakanlığı 'nın açıklaması hakkında sorulan soruya, "Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim" yanıtını verdi. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan, 'Kamu kaynağı kullanılarak devlet projesine karşı afişler hazırlandı. Soruşturmamız bunun içindir, kişisel değildir' açıklamasına ise Ekrem İmamoğlu, "Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz. Depremle yatıp kalkıyoruz. Deprem bizim için kıymetli bir konu. Burada zayıf oturulamayan evlerden insanları oturulabilir evlere taşıyoruz. Kamu kaynağı böyle kullanılır" yanıtını verdi.

Kanal İstanbul'un bir devlet projesi olmadığını öne süren İmamoğlu, 'ne zaman yazılı ifade vereceksiniz' sorusuna ise, "Cuma gününe daha var. Hukuken inceliyoruz" ifadesini kullandı.