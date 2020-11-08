İMAMOĞLU: İSTANBUL'A MARATON YAKIŞTIĞI GİBİ OLİMPİYAT DA YAKIŞIR - Son Dakika

İMAMOĞLU: İSTANBUL'A MARATON YAKIŞTIĞI GİBİ OLİMPİYAT DA YAKIŞIR

08.11.2020 14:05
İMAMOĞLU: İSTANBUL'A MARATON YAKIŞTIĞI GİBİ OLİMPİYAT DA YAKIŞIR, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve bu yıl N Kolay'ın isim sponsorluğunda gerçekleşen 42'nci İstanbul Maratonu sona erdi.

İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve bu yıl N Kolay'ın isim sponsorluğunda gerçekleşen 42'nci İstanbul Maratonu sona erdi. Maratona katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a maraton yakıştığı gibi olimpiyat da yakışır.ö dedi.

N Kolay Maratonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Aktifbank Genel Müdürü Serdar Sümer'ın verdiği start ile başladı.

İMAMOĞLU, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NDA DUA ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Maraton İstanbul dünya çapında önemli bir maraton. Adına yakışır bir organizasyonla ev sahipliği yapmanın keyfini yaşıyoruz. Keyifli bir koşu olacak. Kovide yönelik bütün hassasiyet gözetildi. Gönül isterdi yüz binlerce İstanbullu ile köprüde bu koşunun startını verelim ama dünya ve ülkemiz böylesi bir süreçten geçiyor. Umarım seneye bütün sorunları aşmış bir şekilde yüzbinlerle yine aynı startı veririzö diyerek ilk koşu için startı verdi.

Yarışmanın başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte geçen Ekrem İmamoğlu, karşılaştığı koşuculara başarılar diledi. İmamoğlu, "İstanbul'a maraton yakıştığı gibi olimpiyat da yakışır. İstanbul, sportif ruhu olan insanlarla doludur. Bunun da en güzel simgesi bu koşu. Umarım ilerleyen günlerde de İstanbul'a olimpiyatı kazandırırızö dedi.İmamoğlu çifti ve beraberlerindekiler,  15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu ayağının çıkışında yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek,  dua etti.

- İstanbul
İMAMOĞLU: İSTANBUL'A MARATON YAKIŞTIĞI GİBİ OLİMPİYAT DA YAKIŞIR
İMAMOĞLU: İSTANBUL'A MARATON YAKIŞTIĞI GİBİ OLİMPİYAT DA YAKIŞIR
İMAMOĞLU: İSTANBUL'A MARATON YAKIŞTIĞI GİBİ OLİMPİYAT DA YAKIŞIR
İMAMOĞLU: İSTANBUL'A MARATON YAKIŞTIĞI GİBİ OLİMPİYAT DA YAKIŞIR
İMAMOĞLU: İSTANBUL'A MARATON YAKIŞTIĞI GİBİ OLİMPİYAT DA YAKIŞIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Olimpiyat, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU: İSTANBUL'A MARATON YAKIŞTIĞI GİBİ OLİMPİYAT DA YAKIŞIR - Son Dakika


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