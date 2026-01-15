İmamoğlu'nun Diploması İçin Dava Duruşması - Son Dakika
İmamoğlu'nun Diploması İçin Dava Duruşması

15.01.2026 08:35
CHP adayı İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali davası Silivri'de görülecek.

Haber: Oktay YILDIRIM
(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali işlemine karşı İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması, Silivri'de Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılacak. İmamoğlu gözaltına alınmadan 5 gün önce Ümraniye'de pazar ziyaretinde bir vatandaşla diploması üzerine sohbet etmiş, "Gıyabındaki bütün hukuki meseleler onun elinden çıkıyor. Benim diplomamla da uğraşıyor. Onun için bir şey demiyorum Allah ıslah etsin onu" demişti. İmamoğlu'nun bugün üniversite öğrenimi ve diplomasıyla ilgili savunma yapması bekleniyor.
İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezuniyeti sürecinde yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle mezuniyet ve diplomanın iptaline dair İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 3/1 sayılı işleminin iptali istemiyle dava açılmıştı.
İmamoğlu yine Silivri'de hakim karşısına çıkacak
Davanın görüleceği İstanbul 5. idare Mahkemesi tarafından duruşma tarihi 15 Ocak 2026 olarak belirlenmişti. Mahkeme, İmamoğlu'nun 15 Ocak'taki duruşmada hazır edilmesi için cezaevine müzekkere yazmıştı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik "mali" soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra sadece "casusluk" soruşturması için Silivri'den dışarı çıkarılmıştı. İmamoğlu'nun, bu kez de İdare Mahkemesi'ndeki davası için Silivri'den dışarı çıkarılması bekleniyordu ancak, kısa süre sonra duruşmanın birçok neden gösterilerek Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonlarından birinde yapılması için cezaevine bir başka müzekkere daha yazıldı.
İmamoğlu'nun bugün üniversite öğrenimi ve diplomasıyla ilgili savunma yapması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu 14 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmadan 5 gün önce Ümraniye'de bir pazar ziyareti sırasında bir vatandaşla arasında şu diyalog yaşanmıştı:
Ekrem İmamoğlu: Etrafındaki bütün hukuki meseleler onun elinden çıkıyor.
Vatandaş: Tabii öyledir.
Ekrem İmamoğlu: Benim diplomamla da uğraşıyor.
Vatandaş: Öyledir mutlaka.
Ekrem İmamoğlu: Yani onun için ben bir şey demiyorum Allah ıslah etsin onu.
Vatandaş: Halkı böyle yapmayacağı şeyler için itham etmeyin lütfen. İyi bir muhalefete bu ülkenin gerçekten ihtiyacı var.
Ekrem İmamoğlu: Bak söyleyeyim benim 35 senelik...İyi bir muhalefetiz, iktidar olacağız, sana da layık olacağız. Ama söyleyeyim.
Vatandaş: İnşallah. Hepimiz bu ülkenin bir vatandaşıyız.
Ekrem İmamoğlu: 35 senelik diplomasına bile göz koyan bir aklın bu hükümetin artık ömrü bitti.
Vatandaş: Siz de çıkartın şöyle bir gösterin. Varsa hiç bir sorun yok zaten.
Ekrem İmamoğlu: Hepsini hepsini gösterdik. 19 yaşındaki bir adamın...
Vatandaş: Biz biliyoruz sizi, nerede okuduğunuzu da biliyoruz.
Vatandaş: Erdoğan da ülkesini seven iyi bir başbakandır ve onun yapmayacağı şeylerle lütfen itham etmeyin.
Ekrem İmamoğlu: Ben size bir şey söyleyeyim mi?
Vatandaş: Halkın elinden malını mülkünü alacak biri değil.
Ekrem İmamoğlu: Ben size bir şey söyleyeyim mi. Bir milyonluk ilçeyi seçen bir adamı sabahın beşinde aldı, hapse attı terörist dedi yüz yirmi gündür tık yok elde evrak yok, belge yok. Bak bunların hepsi kul hakkıdır.
Vatandaş: Elde evrak yoksa mutlaka çıkar. Mutlaka çıkacaktır. Benim kapıma neden DHKPC'li için birisi gelmiyor.
Ekrem İmamaoğlu: Benim arkadaşım dört senedir hapiste vatan haini deniliyor. Bıraksınlar kardeşim kurban olayım. Size bir şey söyliyeyim mi? Benim arkadaşımın ticaretine göz koyuyor, malına göz koyuyor kendi çevresine baksın, bizi bıraksın.
Vatandaş: Yani hepsi mutlaka elden geçecektir.
Ekrem İmamoğlu: Kendine karşı konuşanı hapse atıyor.
Vatandaş: ya yok ya.
Ekrem İmamoğlu: Bak kardeşim benim, kurban olayım başına gelince anlarsın, Allah göstermesin. Ben ülkemi seviyorum ama o ülkesinden milletinden koptu...

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

