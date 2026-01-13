İmamoğlu'nun Yargılandığı Dava Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İmamoğlu'nun Yargılandığı Dava Devam Ediyor

13.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin kurultayındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bazı sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanıklara savunma yapmaları için söz verdi.

Başka bir dosyadan tutuklu olan ve duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan CHP Parti Meclisi Üyesi sanık Baki Aydöner, tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Bugüne kadar görev aldığım hiçbir şeyle böyle bir suçlamayla karşılaşmadım. Ben kendi hayatımı neden riske atayım, 15 yıllık partili hayatıma neden leke süreyim? Bana ne kim genel başkan, bana ne kim olmuş." dedi.

Tanık Tolga Erdoğan'ın İstanbul il kongresinde delegelerin tercihini etkilemek için "market kartları dağıttığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunan Aydöner, söz konusu iddialar için İstanbul'daki soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini belirtti.

Aydöner, sosyal medyada kendileri hakkındaki paylaşımlara değinerek, "Ben bu çirkin ifadeleri şikayet ettim ama hiçbir şey yapılmıyor. Bizim lekelenmeme hakkımız yok mu? Bizim ailemiz yok mu? Bu vicdansızlar yüzünden bugün burada yargılanıyoruz." dedi.

Başka bir dosyadan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu da duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak savunma yaptı.

Yargının ve mahkemelerin meşgul edildiğini öne süren İmamoğlu, bu durumun "utanç verici" olduğunu söyledi.

CHP kurultayının şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü savunan İmamoğlu, delegeleri etkileme gibi bir durumun söz konusu olmadığını, kendisine divan başkanlığını teklif eden ismin ise Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu beyan etti.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmelerin kamuoyuna yansıdığını ve konuşmanın içeriğinin çekilme durumu üzerine değil, kurultayın sakince geçmesine yönelik olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Mahkemeyi asla meşgul etmeyecek olan seviyesiz ithamlardır bunlar. Delegenin özgür iradesiyle hayata geçirilen bir gündür. Sonradan kurgulu olan anlatıların ne hukuki ne de siyasi bir karşılığı vardır. Hukuki temelden yoksun iftiraları şiddetle reddediyorum. Gerçeğin olmadığı bir senaryonun ayakta kalması mümkün değildir. Yaşadığımız siyasi, bir yargılama süreci içinde, yargı tacizi altında, tecridi yüksek bir cezaevinde 2,5 metrekarelik bir SEGBİS odasından avukatımızın yanımızda bulunmasını talep ettim. Ancak 'böyle bir uygulamamız yok' dendi. Ben de duruşma salonunda olmayı istedim. Bütün mahkemelerde hakimlerin, heyetlerin değiştirildiği uygulamalara maruz kaldığımızı siz de takip ediyorsunuz. Burada avukatımın da bizimle birlikte olmasını sağlamanızı isterdik adil yargılanma hakkı için. Muhataba alınmayacak, seviyesiz, mesnetsiz ve ne yazık ki bugünkü siyasi iktidarın organize ettiği işlerin çerçevesinde oluşan bu mahkemelerde avukatlarımızın yanımda olmasını beklerdik. Bu yargılamanın bir an önce sanık olarak bulunan arkadaşlarımın beraati ile sonuçlanmasını diliyorum. Bundan sonraki duruşmalara da katılmak istemiyorum."

Duruşmaya, sanık beyanlarıyla devam ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Yargılandığı Dava Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Bahçeli’nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel’den emekliler için tarihi çağrı
Bahçeli'nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel'den emekliler için tarihi çağrı
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:20:20. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Yargılandığı Dava Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.