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İmamoğlu, sağlıkçıların toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanması kararına karşı çıktı - Son Dakika

İmamoğlu, sağlıkçıların toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanması kararına karşı çıktı

26.07.2021 16:56

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Temmuzda meclisten geçen sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanma süresinin yıl sonuna kadar uzatılması kararına karşı çıktı.

AK Parti ve MHP'nin oylarıyla komisyon ve meclisten geçen, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçları ve İSPARK AŞ.'ye ait otoparklardan 2021 yılı sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren teklif, İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.

İBB, SAĞLIKÇILARA 300 MİLYON LİRA KATKIDA BULUNDU

Veto kararını AA muhabirine değerlendiren İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Kovid-19 salgını döneminde sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirterek, İBB'nin de salgın boyunca sağlıkçılara konaklama, toplu ulaşım ve İSPARK'lar üzerinden yaklaşık 300 milyon liralık katkıda bulunduğunu söyledi.

"NORMALLEŞME KARARLARI SONRASI İLE SÜRE UZATIMINA KARŞI ÇIKTIK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlıkçıların yıl sonuna kadar İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmasına ilişkin meclis kararını veto etmesine ilişkin gerekçeli kararı görmediğini belirten Subaşı, "Salgın döneminde birçok kesim, ekonomik olarak çok etkilendi. Büyükşehir Belediyemiz salgının etkisinin azaltılması adına birçok alanda imkanlarıyla halkın yanında oldu. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamalar kaldırılarak normalleşme süreci başlatıldı. İBB de kaynakları, bütçesi belli bir kamu kuruluşudur. Belediyenin de bu dönemde çok ciddi gelir kayıpları oldu. Biz de hükümetin normal düzene geçiş kararı alması sebebiyle mecliste bu süre uzatımına karşı çıktık." dedi.
Subaşı, önümüzdeki dönemde salgının yeniden tırmanışa geçmesi durumunda hükümetin alacağı kararlar doğrultusunda İBB'nin elindeki imkanlarla yine sağlıkçılara ve diğer kesimlere destek olabileceğini kaydetti.

"İBB YÖNETİMİ BELEDİYE İLE ÇEKİŞMEK YERİNE KARARLARI UYGULAMASI GEREKİR"

İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise salgının bittiği yönündeki savunmanın gerçekçi olmadığını ifade etti.

Salgınla mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Kaynar, "Şu anda yoğun aşılama çalışmaları var. Bir taraftan da vaka sayıları artmaya başladı. Dolayısıyla 31 Aralık'a kadar ulaşımdan ve otoparklardan ücretsiz faydalanmanın devam etmesi gerekiyor. Salgında canları pahasına fedakarca mücadele eden ve mücadeleye devam eden sağlık çalışanlarına belediye meclisi tarafından verilen bu imkanın İBB yönetimi tarafından uygulanması gerekir. İBB yönetimi belediye meclisi ile çekişmek yerine belediye meclisi kararlarını uygulaması gerekir, bu yasal görevidir. İBB yönetiminin her konuda sergilediği samimiyetsiz tavır burada da ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

İADE KARARI EYLÜL AYINDA GÖRÜŞÜLECEK

Normalleşme adımları üzerinden karara karşı çıkılmasını da eleştiren Kaynar, aynı meclis toplantısında deniz taşımacılığına sübvanse talebinin gündeme geldiğini ve bunun da kabul edildiğini aktardı. Gerekçeli kararın yarın meclis müdürlüğüne sunulması beklenirken ağustos ayında tatilde olan İBB Meclisi iade kararını eylül ayında gerçekleştirilecek toplantıda görüşecek.

İmamoğlu, sağlıkçıların toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanması kararına karşı çıktı

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, 1 Temmuz, Subaşı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İmamoğlu, sağlıkçıların toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanması kararına karşı çıktı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (5)
  • Srb Arc: Ömer Taşdemir paraları kazanırken iyiydi şimdi ne desteği. Bende esnafa destek verilmesine karşıyım. Çıkarken iyi batarken kötü. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Muzaffer Zengin: Ya bu doğruysa Yazık yazık vallahi yazık Yav niye böyle yapıyor ki ya ne iştir Anlamadım ki ya Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Nuri Şentürk: İmamoğlunun vefa gösterisi buraya kadardı.Aynı vefa kendisine günü geldiğinde hatırlatılacak ve gösterilecektir emin olunabilir.Bizler ailemizi dahi görmeden canımız pahasına çalışıyoruz ve çalışmayada devam edeceğiz.Salgın bitmeden böyle bir vefa hiç olmadı. Cevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
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