Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Son bir ayda 859 yeni toplanma alanı tespit ettik
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İmamoğlu: Son bir ayda 859 yeni toplanma alanı tespit ettik

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son bir ay içinde 859 yeni afet toplanma alanı tespit edildiğini ve bunların arasında halen hazır olmayanlar olduğunu duyurdu.

İmamoğlu: Son bir ayda 859 yeni toplanma alanı tespit ettik, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son bir ay içinde 859 yeni afet toplanma alanı tespit edildiğini ve bunların arasında halen hazır olmayanlar olduğunu duyurdu.


Yerel saatle 14'te meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giden İmamoğlu, burada yaptığı açıklamalarda deprem koordinasyonu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:15 
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