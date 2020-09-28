IMF'den orta, doğu ve güneydoğu Avrupa ülkeleri için "altyapı açığı" uyarısı - Son Dakika

IMF'den orta, doğu ve güneydoğu Avrupa ülkeleri için "altyapı açığı" uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ekonomik toparlanma için altyapının önemine dikkati çekerek, orta, doğu ve güneydoğu Avrupa ülkelerinde önemli bir "altyapı açığı" olduğunu ifade etti.

IMF'den orta, doğu ve güneydoğu Avrupa ülkeleri için

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ekonomik toparlanma için altyapının önemine dikkati çekerek, orta, doğu ve güneydoğu Avrupa ülkelerinde önemli bir "altyapı açığı" olduğunu ifade etti.

Georgieva, Atlantic Council tarafından düzenlenen "Altyapı, Yatırım ve Orta Avrupa: Üç Deniz Girişimi" etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyayı yeniden şekillendirdiğine işaret eden Georgieva, "2020 ve 2021'de küresel ekonomide 12 trilyon dolardan fazla kümülatif bir kayba neden olmasını bekliyoruz. Bu kabaca Avro Bölgesi'nin yıllık üretimine eşdeğer." dedi.

Georgieva, Çin ve bazı gelişmiş ekonomilerde beklenenden daha iyi bir performans kaydedildiğini, ancak büyüme açısından hala negatif bir görünümün olduğunu aktardı.

Orta, doğu ve güneydoğu Avrupa ülkelerinde salgının 3 yıllık ekonomik ilerlemeyi yok edebileceğini belirten Georgieva, kriz öncesinde önemli ekonomik ilerleme kaydetmiş bir bölge için ağır bir darbe olduğunu kaydetti.

Georgieva, ekonomik toparlanma için altyapının önemini vurgulayarak, bölgede önemli bir "altyapı açığı" olduğunu dile getirdi.

IMF'nin "Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'da Altyapı" raporuna işaret eden Georgieva, bölgedeki altyapı yatırımlarına olan ihtiyacın çok fazla olduğunun altını çizdi.

Georgieva, orta, doğu ve güneydoğu Avrupa ülkelerinin altyapı açısından Avrupa Birliği'nin (AB) gelişmiş 15 ülkesinin gerisinde kaldığını anlatarak, 2030'a kadar gelişmiş 15 AB ülkesine göre bu açığın sadece yarısını kapamanın bölge ülkelerinin gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yıllık yüzde 3 ila 8'ine mal olabileceğini kaydetti.

Uluslararası Para Fonu, Güneydoğu, Orta Doğu, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF'den orta, doğu ve güneydoğu Avrupa ülkeleri için 'altyapı açığı' uyarısı - Son Dakika Ekonomi

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