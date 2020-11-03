IMF: G20 ülkeleri finansal destekleri sürdürmeli

Uluslararası Para Fonu (IMF) G20 ülkelerini, "bireyler, iş dünyası ve sağlık sektörüne" yönelik finansal destekleri ara vermeden sürdürmelerini önerdi ve bu yapılmadığı durumda ekonomik krizin "daha da derinleşebileceği" uyarısı yaptı.

IMF'den yapılan açıklamada, desteklerin zamansız bir şekilde sonlandırılması durumunda geçim sıkıntısının derinleşebileceği ve iflasların daha da genişleyerek artabileceğine dikkat çekildi ve bunun da krizden toparlanma sürecini baltalayabileceği vurgulandı ve eklendi:

"Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeye giden yol uzun ve zor olacak. Şimdi daha iyi bir gelecek inşa etmek için akıllıca harcama ve birlikte çalışma zamanı."IMF'nin daha önce açıkladığı öngörülerine göre, küresel ekonomi bu yıl yüzde 4.4 küçülecek ve pandemi öncesi dönem düzeylerine 2022 öncesinde dönülemeyecek.