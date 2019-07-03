Son Dakika Haberleri: IMF - Lagarde'ın görevlerini David Lipton yürütecek
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IMF - Lagarde'ın görevlerini David Lipton yürütecek

1 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın görevlerini, IMF Birinci Başkan Yardımcısı David Lipton yürütecek.

IMF - Lagarde'ın görevlerini David Lipton yürütecek, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın görevlerini, IMF Birinci Başkan Yardımcısı David Lipton yürütecek.
Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı için aday gösterilmesi ve bu çerçevede IMF başkanlığından geçici olarak çekilmesinin ardından, görevlerinin Birinci Başkan Yardımcısı David Lipton tarafından yürütülmesine karar verdi.
IMF İcra Kurulu açıklamasında, "Birinci Başkan Yardımcısı David Lipton'ın IMF başkanlığını vekaleten yürütmesi konusunda güvenimiz tamdır" denildi.
Açıklamada, IMF'in yeni bir başkan için arayışı başlatıp başlatmayacağı konusuna ilişkin bir bilgi verilmedi.
Lagarde Twitter hesabından Salı günü yaptığı açıklamada, "ECB Başkanlığına aday gösterilmekten onur duyuyorum. Bu gelişme ışığında ve IMF Yönetim Kurulu Etik Komitesi'ne danışarak, adaylık döneminde IMF direktörü olarak sorumluluklarımı geçici olarak askıya almaya karar verdim" dedi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:54 Kaynak: DHA
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