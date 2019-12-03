Son Dakika Haberleri: Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı VitrA: 3-1
Son Dakika Spor Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı VitrA: 3-1 - Son Dakika Spor

Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı VitrA: 3-1

7 saat önce

Salon: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi Hakemler: Sumie Myoi, Ziling WangImoco Volley Conegliano: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill, de Gennaro (L), Botezat, Geerties.Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin, Simge (L), Hande, Gamze.

Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı VitrA: 3-1, System.String[]

Salon: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Sumie Myoi, Ziling Wang

Imoco Volley Conegliano: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill, de Gennaro (L), Botezat, Geerties.

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin, Simge (L), Hande, Gamze.

Setler: 3-1 (25-20, 25-22, 22-25, 25-21)

Süre: 114 dakika (24, 26, 35, 29)

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu birinci maçında Imoco Volley Conegliano ile oynayan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede Yasemin Güveli'nin sayılarıyla ritim bulan Eczacıbaşı VitrA, iyi bir defans performans sergilemesine rağmen heyecan dolu ilk seti 25-20 kaybetti.

Turuncu beyazlılar, ikinci sette kaptan Yeon Koung Kim'in hücumlarıyla teknik molaya 16-12 önde girse de, seti 25-22 kaybetti.

Üçüncü sette Tijana Boskovic'in hücumları ve servisleriyle teknik molaya 16-14 önde giren Eczacıbaşı VitrA ekibi, oyunda kontrolü ele geçirerek seti 25-22 kazandı.

Maçta dengeleri tekrar ele geçiren İtalyan ekip, dördüncü seti 25-21 kazanarak maçı 3-1 sonlandırdı.

Turuncu beyazlılar, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 12: 00'de Itambe Minas ile karşılaşacak.


- İstanbul
Eczacıbaşı Topluluğu, Simge Sağın, Hill, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:01 Kaynak: DHA
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