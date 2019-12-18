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İmza günü

6 saat önce

Geliri okuyamayan kız çocuklarına aktarılacak "Bizim Öykümüz" kitabında öyküsüyle yer alan Gupse Özay da imza gününde Sabuncuoğlu'na eşlik etti.

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Geliri okuyamayan kız çocuklarına aktarılacak "Bizim Öykümüz" kitabında öyküsüyle yer alan Gupse Özay da imza gününde Sabuncuoğlu'na eşlik etti.

Gupse Özay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:37 
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