İmza günü
6 saat önce
Geliri okuyamayan kız çocuklarına aktarılacak "Bizim Öykümüz" kitabında öyküsüyle yer alan Gupse Özay da imza gününde Sabuncuoğlu'na eşlik etti.
Geliri okuyamayan kız çocuklarına aktarılacak "Bizim Öykümüz" kitabında öyküsüyle yer alan Gupse Özay da imza gününde Sabuncuoğlu'na eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:37
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