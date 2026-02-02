İnan: Erdoğan'a Destek İnsan Kalabilme Davasıdır - Son Dakika
İnan: Erdoğan'a Destek İnsan Kalabilme Davasıdır

02.02.2026 13:17
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durmak, artık sadece bir lideri savunmak değil, bu çivisi çıkmış dünyaya karşı insan kalabilme davasının ta kendisidir.

İnan, NSosyal hesabından, güncel küresel gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Anadolu Ajansı tarafından Gazze'de çekilen fotoğrafı gösterdiği görsele yer veren İnan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm kavgası, bu kirli çağa vurulmuş en temiz mühürdür. Küresel lağım çarkına tek başına meydan okuyanların sığınabileceği aşılmaz son kale, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durmak, artık sadece bir lideri savunmak değil, bu çivisi çıkmış dünyaya karşı insan kalabilme davasının ta kendisidir."

Kaynak: AA

