Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Gareth Bale ve Las Palmas
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İnanılmaz Hedefler: Gareth Bale ve Las Palmas

3 saat önce

Welsh forvetinin çarpıcı bir koşusunu yeniden yaşayın ve Luke Modric tarafından yapılan kesin pasın ardından üst köşeye muhteşem bir bitiş yapın. Los Blancos, Kanarya Adaları'ndaki Las Palmas'ı aldı ve 3-0 kazandı. Bale iki gol attı, üçüncüsü Karim Benzema tarafından atıldı.

Welsh forvetinin çarpıcı bir koşusunu yeniden yaşayın ve Luke Modric tarafından yapılan kesin pasın ardından üst köşeye muhteşem bir bitiş yapın. Los Blancos, Kanarya Adaları'ndaki Las Palmas'ı aldı ve 3-0 kazandı. Bale iki gol attı, üçüncüsü Karim Benzema tarafından atıldı.
İnanılmaz Hedefler: Gareth Bale ve Las Palmas
Kanarya Adaları, Luka Modric, Las Palmas, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:05 
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