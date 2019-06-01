İnanılmaz Hedefler: Javier "Chicharito" Hernandez Vs Deportivo
1 saat önce
Mexican Superstar'ın Real Madrid için ilk LaLiga hedefinin tadını çıkarın. 2014 yılında Riazor ziyaretinde Los Blancos, Deportivo'yu devirdi ve 8-2 kazandı.
Cristiano Ronaldo'nun üç golü, Gareth Bale'in iki golü, James Rodriguez'in bir golü ve Hernandez'in bir takımı golü attı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:06
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