Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Javier "Chicharito" Hernandez Vs Deportivo
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İnanılmaz Hedefler: Javier "Chicharito" Hernandez Vs Deportivo

1 saat önce

Mexican Superstar'ın Real Madrid için ilk LaLiga hedefinin tadını çıkarın. 2014 yılında Riazor ziyaretinde Los Blancos, Deportivo'yu devirdi ve 8-2 kazandı. Cristiano Ronaldo'nun üç golü, Gareth Bale'in iki golü, James Rodriguez'in bir golü ve Hernandez'in bir takımı golü attı.

Mexican Superstar'ın Real Madrid için ilk LaLiga hedefinin tadını çıkarın. 2014 yılında Riazor ziyaretinde Los Blancos, Deportivo'yu devirdi ve 8-2 kazandı.

Cristiano Ronaldo'nun üç golü, Gareth Bale'in iki golü, James Rodriguez'in bir golü ve Hernandez'in bir takımı golü attı.
İnanılmaz Hedefler: Javier Chicharito Hernandez Vs Deportivo
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:06 
Spor
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