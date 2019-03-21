Son Dakika Haberleri: İncesaz Grubu İkü'de Konser Verdi

İncesaz Grubu İkü'de Konser Verdi

1 saat önce

Kendilerine özgü müzik tarzlarıyla tanınan İncesaz grubu, İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya geldi.

İncesaz Grubu İkü'de Konser Verdi, System.String[]
Kendilerine özgü müzik tarzlarıyla tanınan İncesaz grubu, İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya geldi.

Bugüne kadar 9 albüme imza atan grup, konserde aralarında "Çok Aşığın Var Diyorlar", "Bir Çapkına Yangınım", "Masal" ve "Fotoroman"ın bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde solist olarak Ezki Köker Aldemir ile Bora Ebeoğlu, tamburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, kemençede Emre Erdal, vurmalı çalgılarda Türker Çolak, kontrbasta Volkan Hürsever ve gitarda Cengiz Onural sahne aldı.

Murat Aydemir, Derya Türkan ve Cengiz Onural tarafından 1997 yılında kurulan İncesaz grubu, ilk albümleri "Eski Nisan"ı 1999'da müzikseverlerin beğenisine sundu.

Son albümleri "Peşindeyim"i 2017'de çıkaran grup, daha önce "İkinci Bahar", "Ekmek Teknesi" gibi başarılı dizilerin müziklerine de imza atmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:23 Kaynak: AA

Murat Aydemir, İstanbul Kültür Üniversitesi, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Albüm Çıkaran Gökçe Bahadır'ın Konser Ücreti Belli Oldu 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Erdek Belediye Başkanı Görevden Alındı Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 23:39:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İncesaz Grubu İkü'de Konser Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]