İncesu Esnaf Kurulu Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İncesu Esnaf Kurulu Genel Kurulu Yapıldı

İncesu Esnaf Kurulu Genel Kurulu Yapıldı
26.01.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda Faruk Ünsal yeniden başkan seçildi.

İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 24. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İncesu Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları görüşüldü.

Yapılan seçimde Faruk Ünsal güven tazeledi.

Ünsal, yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür ederek, İncesu esnafının sorunlarının çözümü ve oda hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Genel kurula, TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fevzi Aykar, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve esnaf katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Faruk Ünsal, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İncesu Esnaf Kurulu Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
18:12
Kar yağışı değil küçük kıyamet ABD’de 200 milyon kişi tehdit altında
Kar yağışı değil küçük kıyamet! ABD'de 200 milyon kişi tehdit altında
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 18:43:54. #7.11#
SON DAKİKA: İncesu Esnaf Kurulu Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.