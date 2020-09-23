İncesu Kaymakamı Özgün'den Kovid-19 denetimi - Son Dakika

İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimlerde bulundu.

İstiklal Caddesi'nde esnafları denetleyen Özgün'e, çeşitli kurumların temsilcileri de eşlik etti.

Kaymakam Özgün ve beraberindekiler, denetimlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi.

İlçe merkezinde yoğunluğun fazla olduğu yerlerde denetimler yaptıklarını belirten Kaymakam Özgün, "Denetim ekibimizin içerisine mahalle muhtarlarımızı da koyduk, esnaflarımızı dolaşarak uyarıyoruz. Tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ediyoruz. Israrla tedbirlerini almayan vatandaşlarımız, esnaflarımız varsa da idari işlemlerimizi uyguluyoruz." dedi.