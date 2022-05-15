İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi - Son Dakika
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İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi

15.05.2022 13:11
İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi

İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi Van'ın Erciş ilçesinde inci kefali balıklarının göç yolculuğunun izlendiği bölgeye ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde inci kefali balıklarının göç yolculuğunun izlendiği bölgeye ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

İnci kefal balıklarının üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara yaptıkları bu yolculuk sırasında karşısına çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışması izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Türkiye'nin birçok yerinden araçlarla balık göçünü izlemek için vatandaşlar gelmeye başladı. Birleşmiş Dernekler Federasyonu yöneticilerinin başlattığı 'gönül köprüsü' projesi çerçevesinde Trabzon'dan gelen bir grup ise suyun tersine yüzen balıkları kemençe çalarak ve horon teperek izledi.

Birleşmiş Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Servet Öztaş, Trabzon'dan gelen ekiple birlikte inci kefallerinin göçüne şahitlik ettiklerini belirterek, "Bence kainatın en güzel harikalarından bir tanesi de burasıdır. Gerçekten izlenmeye doyulmayacak bir yer" dedi.

Dernek Başkanı Ömer Yılmaz ise inci kefallerinin yolculuğunu izlemeye geldiklerini belirtti. Kentin doğasına hayran kaldıklarını ifade eden Yılmaz, "Duyduklarımızı gördüklerimizle mukayese ettiğimizde inanılmaz bir değişime şahitlik ettik, ediyoruz. Güzel zaman geçirdik. Bu doğa olayını izlediğimiz için mutluyuz. Kültürümüzü burada da tanıtma imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

Emekli Müsteşar Baki Şener de Van'a gelmekten mutlu olduğunu ifade ederek, "İnci kefallerinin göçü ile ilgili bu program gerçekten muhteşem oldu. Türkiye'nin her yerinden tüm vatandaşlarımızın Van'a gelip bu mevsimde inci kefallerinin göçünü seyretmesini istiyorum" diye konuştu.

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Van Gölü, Türkiye, GÖÇ, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi - Son Dakika


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