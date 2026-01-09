İnci Radar'dan İSG İçin İnovasyon Çağrısı

Maxion İnci Jant Grubu, İnci Holding'in açık inovasyon platformu İnci Radar üzerinden üretim ve lojistik sahalarında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında akıllı teknolojiler için inovasyon çağrısı başlattı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, çağrı kapsamında, gerçek zamanlı forklift güvenliği, otomatik toplanma alanı yönetimi ve yeni nesil dijital İSG eğitimleri odağında yenilikçi çözümler aranıyor.

Üretim ve depo sahalarında iş kazası riskini artıran forklift trafiği ve yaya-araç etkileşimi gibi konulara odaklanan grup, güvenliği dijital olarak yönetilen entegre bir sistem haline getirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, forklift ve yaya hareketlerini gerçek zamanlı izleyerek çarpışma risklerini önceden analiz eden, operatör ve çalışanlara akıllı uyarılar sunan, gerekli durumlarda otomatik yavaşlatma veya durdurma senaryolarını devreye alan teknolojik çözümler değerlendirilecek.

Acil durumlarda toplanma ve personel sayımlarının manuel yapılmasının oluşturduğu hata riskine karşı otomatik ve hatasız personel tespiti sağlayan çözümlerle sahada kalıcı davranış değişikliği yaratacak dijital eğitim modellerine, değerlendirmelerde öncelik verilecek.

İnci Radar platformu üzerinden 30 Ocak'a kadar devam edecek başvurular, şubat ayının ilk haftası ön değerlendirmeden geçecek. Seçilen projelerin 2026'nın ilk aylarında pilot uygulamalarla sahada test edilmesi planlanıyor.

Süreçle, sahada güvenliğin ileri teknolojiyle güçlendirilmesi ve sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.