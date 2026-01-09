İnci Radar'dan İSG İçin İnovasyon Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İnci Radar'dan İSG İçin İnovasyon Çağrısı

09.01.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maxion İnci, iş sağlığı ve güvenliği için akıllı teknolojiler geliştirmek amacıyla inovasyon çağrısı başlattı.

Maxion İnci Jant Grubu, İnci Holding'in açık inovasyon platformu İnci Radar üzerinden üretim ve lojistik sahalarında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında akıllı teknolojiler için inovasyon çağrısı başlattı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, çağrı kapsamında, gerçek zamanlı forklift güvenliği, otomatik toplanma alanı yönetimi ve yeni nesil dijital İSG eğitimleri odağında yenilikçi çözümler aranıyor.

Üretim ve depo sahalarında iş kazası riskini artıran forklift trafiği ve yaya-araç etkileşimi gibi konulara odaklanan grup, güvenliği dijital olarak yönetilen entegre bir sistem haline getirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, forklift ve yaya hareketlerini gerçek zamanlı izleyerek çarpışma risklerini önceden analiz eden, operatör ve çalışanlara akıllı uyarılar sunan, gerekli durumlarda otomatik yavaşlatma veya durdurma senaryolarını devreye alan teknolojik çözümler değerlendirilecek.

Acil durumlarda toplanma ve personel sayımlarının manuel yapılmasının oluşturduğu hata riskine karşı otomatik ve hatasız personel tespiti sağlayan çözümlerle sahada kalıcı davranış değişikliği yaratacak dijital eğitim modellerine, değerlendirmelerde öncelik verilecek.

İnci Radar platformu üzerinden 30 Ocak'a kadar devam edecek başvurular, şubat ayının ilk haftası ön değerlendirmeden geçecek. Seçilen projelerin 2026'nın ilk aylarında pilot uygulamalarla sahada test edilmesi planlanıyor.

Süreçle, sahada güvenliğin ileri teknolojiyle güçlendirilmesi ve sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Maxion, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnci Radar'dan İSG İçin İnovasyon Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:25:28. #7.11#
SON DAKİKA: İnci Radar'dan İSG İçin İnovasyon Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.