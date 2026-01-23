İnci Taneleri'nde Geri Sayım Başladı! - Son Dakika
İnci Taneleri'nde Geri Sayım Başladı!

İnci Taneleri\'nde Geri Sayım Başladı!
23.01.2026 11:19
Dizinin 3. sezon tanıtımı heyecanı artırdı, Azem'in kayboluşu merak uyandırdı.

KANAL D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri için geri sayım başladı. Merakla beklenen üçüncü sezon öncesinde yayınlanan tanıtım, dizide tansiyonun giderek yükseleceğinin sinyallerini verdi. Gerilimin tırmandığı sahneler ve sert hesaplaşmalar izleyicinin heyecanını zirveye taşıdı.

GERİLİM DOZU YÜKSELİYOR

Yeni sezona dair ipuçları veren tanıtımda, karakterler arasındaki çatışmaların derinleştiği görülüyor. Sert yüzleşmeler ve karanlık sırlar, dizinin yeni bölümlerinde büyük fırtınaların kopacağının habercisi oldu. Tanıtım, kısa sürede sanal medyada da geniş yankı uyandırdı.

'BABAM NEREDE?' SORUSU MERAKI ARTIRDI

Tanıtımda öne çıkan en çarpıcı detaylardan biri ise Azem'in kayboluşu oldu. 'Babam nerede?' sorusu, hikayenin merkezine yerleşirken Azem'in ortadan kaybolmasının ardında neler yaşandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Bu sorunun yanıtı, dizinin yeni bölümleriyle birlikte izleyiciyle buluşacak.

HÜZÜNLÜ ŞARKI, DUYGUSAL SAHNELER

Gökhan Namlı'nın seslendirdiği hüzünlü şarkı eşliğinde ekrana gelen sahneler, izleyicinin kalbine dokundu. Duygusal anlarla harmanlanan gerilim, İnci Tanelerinin üçüncü sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitleyeceğinin göstergesi oldu.

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' üçüncü sezonuyla 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA

İnci Taneleri, Televizyon, Magazin

12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
