İncirliova'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Belediye Başkanı Aytekin Kaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelen sunulması ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Mustafa Özkan yaptı.

Çelenk sunma programının ardından gazi ve şehit yakınlarına İncirliova Kaymakamlığı ev sahipliğinde kahvaltı verildi.