Son Dakika Haberleri: İncirliova'da dolu ve yağmur pamuğu vurdu
Son Dakika Güncel Haber

İncirliova'da dolu ve yağmur pamuğu vurdu

11 dakika önce

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, 5 bin dönüm ekili arazideki pamuğa zarar verdi.

İncirliova'da dolu ve yağmur pamuğu vurdu, System.String[]
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, 5 bin dönüm ekili arazideki pamuğa zarar verdi.
İncirliova'nın özellikle Osmanbükü Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında başlayan dolu ve sağnak yağış yaklaşık 30 dakika sürdü. Yağış nedeniyle Osmanbükü'ndeki 11 bin 500 dönüm pamuk ekili araziden 5 bin dönümü zarar gördü, nisan ayında ekilen pamuk fidelerinin dalları ve yaprakları tamamen kırıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Yaşanılan afetin yarattığı zarar hakkında bilgi veren Osmanbükü Mahalle Muhtarı ve pamuk üreticisi Ali Şahin, şöyle dedi:
"Yaptığımız incelemede 70 çiftçinin ürününün kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Bizim köyümüzde 150 çiftçi olduğunu düşündüğümüzde, köyün yarısı bundan etkilendi. Bu çiftçilerin tarlalarındaki ürünlerinin tamamı zarar gördü. TARSİM'e ödenen primler yüksek. Bu nedenle bazı çiftçiler, ürününü sigortalatamadı. Sigorta primleri daha ucuz hale gelmeli."
Çiftçilerden Yüksel Dağ ise 6 dönüm tarlaya 40 bin TL kira ödediğini belirterek, "38 bin TL de masrafımız oldu. Yağan dolu ve şiddetli yağıştan sonra ele alınacak bir mahsulümüz kalmadı. Bu saatten sonra bu üründen hiçbir şey olmaz. Kolu bacağı kırılmış bir insan düşünün bunun kime faydası olabilir? Hiç kimseye faydası olamaz. Zararımız çok büyük. Zor durumdayız" dedi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:02 Kaynak: DHA
Aydın, İncirliova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanayi üretimi Nisan'da yüzde 4 azaldı Zerrin Özer'in yeni evlendiği eşinin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle fotoğrafı ortaya çıktı Son dakika! Halkbank, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü kullanıma sundu Son Dakika! Bakanlık 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:13:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İncirliova'da dolu ve yağmur pamuğu vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]