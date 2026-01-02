İnebolu'da Kar Manzarası - Son Dakika
İnebolu'da Kar Manzarası

02.01.2026 13:46
İnebolu'da tarihi ahşap evler karla kaplanırken, köylerde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tarihi ahşap evler, kar yağışıyla beyaza büründü.

İnebolu'ya kar yağmasının ardından yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, köylerde 1,5 metreyi buldu.

İlçeye bağlı 58 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

İnebolu'nun tarihi ahşap evleri de karla kaplandı.

Fotoğrafçılar ve vatandaşlar, rengarenk evlerin beyaz örtüyle kaplanmasını kayıt altına aldı.

Kaynak: AA

