İnegöl Belediye Başkan Vekili Kara, kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

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İnegöl Belediye Başkan Vekili Kara, kalp krizinden hayatını kaybetti
24 dakika önce
BURSA'nın İnegöl Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Kara (67) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
BURSA'nın İnegöl Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Kara (67) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İnegöl Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Kara, saat 16.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından çağrılan ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Kara, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kara'nın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, hastaneye gelerek, acılı aileye baş sağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:40 Kaynak: DHA
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