İnegöl'de 80'ler 90'lar coşkusu - Son Dakika

İnegöllüler, muhteşem konserde eğlence dolu anlar yaşadı.

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. 03 Temmuz'da Irmak Arıcı konseri ile başlayan etkinlikler kapsamında, Pazar akşamı O Ses Türkiye yarışmasının da başarılı yarışmacılarından olan Altar Kafesci İnegöllülerle buluştu.

21.00'da Amfi Tiyatroda düzenlenen Altar Kafesci ile 80'ler 90'lar konserine ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. 2018 yılında da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde unutulmaz bir konsere imza atan ünlü sanatçı, bu defa en güzel 80'ler ve 90'lar şarkılarını Amfi Tiyatroda seslendirdi.

Konserin bir bölümüne Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileriyle konseri takip eden Başkan Taban, davet üzerine sahneye çıkarak alandaki vatandaşlara hitaben kısa bir selamlama konuşması yaptı. Taban, "Altay kardeşime ve orkestrasına çok teşekkür ediyorum. Bizlere çok güzel bir gece yaşattılar. Bayrama çok az bir zaman kaldı. Pandeminin etkilerinin de azaldığı bir süreçteyiz. Ancak ne olur kurallara uyalım, tedbirli davranmaya devam edelim. Sağlıktan daha önemli bir nimet yok" dedi. Konuşma sonrası Başkan Alper Taban Altar'a da İnegöl'ü simgeleyen çini hediye etti.