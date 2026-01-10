Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş makinesinden akü çaldığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Burhaniye Mahallesi'nde park halindeki iş mikanesinin aküsünü çaldığı iddia edilen şüpheli, aynı bölgede bulunan inşaattaki vincin parçasını sökmeye çalıştığı sırada fark edildi.
Bekçilerinin müdahalesiyle yakalanan L.I. (26), olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Akü Hırsızlığı - Son Dakika
