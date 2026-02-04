İnegöl'de Çatıda Bulunan Hurda Araç Polisle Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnegöl'de Çatıda Bulunan Hurda Araç Polisle Gün Yüzüne Çıktı

İnegöl\'de Çatıda Bulunan Hurda Araç Polisle Gün Yüzüne Çıktı
04.02.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de bir iş yerinin çatısındaki hurda araç, onarım için talep edilen kontrol sonrası bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin çatısında bulunan hurda vaziyetteki otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Mahmudiye Mahallesi Bozkurt Sokak'ta bir iş yerinde traktör tamircisi olarak faaliyet gösteren kiracı, çatının akması nedeniyle iş yeri sahibi Berat Ertopuz'dan onarım yapılmasını talep etti.

Çatıyı kontrol etmek üzere iş yerinin üzerine çıkan Ertopuz, burada hurda vaziyette bir otomobil bulunduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, aracın plakasından sahibine ulaştı.

Yapılan araştırmada, aracın yaklaşık 20 yıl önce bitişikte faaliyet gösteren bir kaporta ustasına tamir edilmek üzere getirildiği, tamir sürecinde araç sahibi ile usta arasında anlaşmazlık yaşandığı daha sonra aracın kaporta ustası tarafından iş yerinin çatısına çıkarıldığı, buradan da yan iş yerinin çatısına aktarıldığı öğrenildi.

İş yeri sahibi Berat Ertopuz, gazetecilere, aracın kaldırılmasını talep ettiklerini belirterek, "Çatımızın onarımını yapabilmemiz için aracın buradan kaldırılması gerekiyor. Polis ekipleri aracın sahibine ulaştı ancak araç sahibinin aracı almak istemediğini öğrendik. Konuyla ilgili savcılığa başvuruda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, İnegöl, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Çatıda Bulunan Hurda Araç Polisle Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:52:53. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Çatıda Bulunan Hurda Araç Polisle Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.