KENT MERKEZİNDE YAKALANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı tabancayla öldürüp, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'yı yaralayan Adem Ünver, olayın ardından kaçtığı kent merkezinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Ünver'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?