İnegöl'de Evlenen Kadından Lokma İkramı

07.02.2026 12:40
Bir kadın, evlendiği için lokma dağıttı ve 'Sonunda o çocukla evlendim' yazısıyla dikkat çekti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, 'Sonunda o çocukla evlendim' diyerek lokma dağıttırdı.

İlçede yaşayan ve sevdiği adamla evlenince ilçe merkezinde lokma dağıttırdı. Sani Konukoğlu Camii önüne kurulan lokma aracında vatandaşlara ikramda bulunulurken, lokma aracına asılan 'Sonunda o çocukla evlendim' yazısı dikkat çekti.

Lokma dağıtımı yapan firmanın sahibi Salih Kılıç, müşterinin isminin gizli tutulmasını istediğini belirterek, "Durumla ilgili arkadaş bizi arayıp, Sani Konukoğlu Camii'nde lokma döktürmek istediğini söyledi. Bu hayır lokmalarında kimin hayrına yapıldığını yazan bir tahtamız var. Bununla ilgili de 'Sonunda o çocukla evlendim' yazısını yazmak istedi ve kimliğinin gizli tutulmasını istedi. Biz de çok şaşırdık. İlk defa başımıza geldi. Neşeli bir hayır oldu. Kendisini hiç görmedik, telefonla sipariş verdi. Hatta kendisi buraya gelmiş, geldiğini bile belli etmedi. 'Ben geldim, gördüm. Çok teşekkür ederim' dedi. 1000 kişilik dağıtım yaptık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

