Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi (25) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
