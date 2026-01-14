İnegöl\'de Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Park Caddesi'nde şüphelendikleri şahsı durdurdu. Polise zorluk çıkaran M.D. (41), etkisiz hale getirildi. Yapılan GBT sorgulamasında hakkında uyuşturucu suçundan 5 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs gözaltına alındı. - BURSA
