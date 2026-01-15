Bursa'nın İnegöl ilçesinde evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
Yeni Mahalle Katip Sokak'ta bir evden yaklaşık 50 bin lira çalan şüpheli, kaçarken ev sahibiyle karşılaştı.
Kadının bağırışlarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Y.A. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?