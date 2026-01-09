Bursa'nın İnegöl ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak'ta bulunan hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede söndürülürken işletmede hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Hurdalıkta Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?