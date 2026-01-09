İnegöl'de Hurdalıkta Yangın - Son Dakika
İnegöl'de Hurdalıkta Yangın

09.01.2026 17:16
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki hurdalıkta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak'ta bulunan hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken işletmede hasar oluştu.

Kaynak: AA

