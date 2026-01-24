İnegöl\'de İşçi Demir Altında Kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat malzemeleri firmasının deposunda meydana gelen olayda inşaat demirleri altında kalan işçi yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesinde faaliyet gösteren inşaat malzemeleri firmasının deposunda meydana geldi. İşçi Ali K.(61), çalıştığı sırada demir istifi üzerine devrildi. Demirlerinde altında kalan işçi bacaklarından yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının bacağında kırıklar olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA
