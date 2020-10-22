Son Dakika › Güncel › İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması - Son Dakika

Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı

Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulan adam: Azrail ile karşı karşıya geldim

Atletico Madrid, 728 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol yedi

Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil