Bursa'nın İnegöl ilçesinde PTT Kargo minibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Kaza 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet T. (27) yönetimindeki 34 PAJ 530 plakalı PTT Kargo minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ç.'ye (80) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › İnegöl'de Kargo Minibüsü Yaşlı Kadına Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?